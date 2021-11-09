Зампред Совфеда Косачев призвал страны Запада вырабатывать политику в отношении приема беженцев

Константин Косачев Фото: Евгения ГУСЕВА

В эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.

Косачев уточнил, что Москва не хотела бы развития ситуации в российском направлении, однако отметил, что «эта перспективна маловероятно», поскольку сами беженцы «никоим образом не обозначают такого своего желания», а их устремления нацелены на Запад, и даже не в сторону Польши, а в сторону Германии, что сформулировано «в результате длительного времени».

Заместитель председателя Совфеда указал на необходимость стран Запада вырабатывать политику в отношении приема беженцев на своей территории, которая учитывала бы их ответственность «за то, с чего эта ситуация начиналась, то есть с тех самых авантюрных операций по «демократизации» соответствующих стран».

«Сейчас предельно важно выйти из этой ситуации с полным соблюдением прав людей, которые скопились на границе», - заявил он, отметив, что на данном этапе нет никаких оснований предъявлять какие-либо претензии к Белоруссии, «потому что эти люди находятся на белорусской территории на законном основании и вправе реализовывать свои права так, как они считают целесообразным это делать, а дальше уже ответственность наступает со стороны тех государств, в которые эти беженцы устремляются».

Косачев призвал страны Запада выработать соответствующие «дорожные карты», а «не пытаться отгородиться от Белоруссии как транзитной страны строительством очередных стен». «Это ситуация не правовая, это ситуация не имеет никакого отношения, еще раз повторю, в предыстории данного вопроса. Здесь соображения нравственности, морали, разумеется, столь же весомы, как и соображения политики либо экономики», - добавил он.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. После неудачных попыток прорвать заграждение мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Правительство Литвы ввело режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.

Как писал сайт kp.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе, указав на то, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район. Тем временем польский генерал предупредил о возможности открыть огонь по нелегальным мигрантам на границе.