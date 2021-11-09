Times: энергокризис в Китае грозит дефицитом товаров по всему миру Фото: REUTERS

Кризис с электроэнергией в Китае приводит к приостановке работы или переходу на двухдневную рабочую неделю многих заводов и фабрик, которые сокращаю объемы производства, а это может привести к возникновению глобальных перебоев поставками товаров и ростами цен на них. Такое мнение высказывают эксперты The Times.

Отмечается, что уже в 16 китайских провинциях введено нормирование потребления электричества, и в итоге на производство товаров уходит в два раза больше времени. С трудностями сталкиваются заводы, занимающиеся выпуском сырья и материала, что ведет к дефициту на других предприятиях, которым материал нужен для производства готовых товаров.

«К концу ноября все будет очень непросто с этим», - заявил специалист гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

Аналитики считают, что перебои с поставками популярной продукции из Китая сохранятся на протяжении большей части следующего года, что приведет к удорожанию товаров на 10-12%, а также к сокращению производства.