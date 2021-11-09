Режиссер «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала

Хван Дон Хек Фото: REUTERS

Хван Дон Хек, режиссер сериала «Игра в кальмара», подтвердил выпуск второго сезона сериала.

«Возвращение кальмара: Хван Дон Хек, режиссер, создатель и сценарист «Игры в кальмара», говорит, что шоу вернется с новыми приключениями Ги Хуна», — говорится в сообщении издания AP Entertainment.

Сам Дон Хек заявил, что чувствует себя почти так, что зрители не оставили создателям сериала выбора. «Я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования», - заявил режиссер, отметив, что еще слишком рано говорить о точных сроках, а также условиях реализации проекта.

Как писал сайт kp.ru, ранее Дон Хек признался, что на создание сериала его подтолкнуло безденежье, в котором он и его семья оказались после финансового кризиса 2008 года. По его словам, ему пришлось занимать деньги у друзей и родственников, но теперь все долги розданы. При этом даже после фантастического успеха сериала он не считает себя богатым человеком.