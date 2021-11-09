Минздрав Украины уничтожил полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Украины уничтожило полмиллиона просроченных доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Как передает LIGA.net, по состоянию на 1 ноября ткущего года в стране оставалось около полумиллиона доз препарата, срок годности которых истекал 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации. В ведомстве уточнили, что точное количество просроченных доз будет известно после перерасчета препаратов.

На сегодняшний день в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает за несколько недель. В Минздраве незалежной сообщили, что их будут колоть первой и второй дозами.

Напомним, в конце сентября на Украине утилизировали более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer из-за нарушения режима хранения. Все произошло из-за непригодных для вакцинации ампулы с препаратом.