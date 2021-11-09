В Эфиопии задержали девять сотрудников ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере девять сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) и членов их семей задержаны в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом сообщили в офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, отметив, что властям направлены ноты с требованием освободить задержанных.

«Департамент безопасности ООН и соответствующие сотрудники службы безопасности ООН посетили задержанных коллег. Вербальные ноты также были отправлены в МИД с просьбой о немедленном освобождении задержанных сотрудников», - приводит РИА Новости слова заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Ранее эфиопские СМИ заявили, что палата народных представителей Эфиопии утвердила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты граждан от повстанцев из «Народного фронт освобождения Тыграя» (НФОТ), который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать полгода.