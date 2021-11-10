На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят более 14,3 тысячи деревьев и кустарников

Вид на парк «Яуза» в пойме реки Чермянки после работ по комплексному благоустройству. Фото: АГН Москва

Два благоустроенных в этом году участка поймы реки Чермянки на северо-востоке столицы дополнительно озеленят по масштабному проекту «Парк Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Осенью и будущей весной в пойме реки Чермянки высадим более 14,3 тысячи деревьев и кустарников, - отметил Петр Бирюков. - Озеленение проводится в рамках общей концепции развития парка. Территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень».

По его словам, в этой зоне парка уже растут почти 16,5 тысячи разновозрастных деревьев и 11 тысяч кустарников. Новые растения выбирались с учетом породного состава существующих. Все они адаптированы к сложным городским условиям. Ранее участки в пойме реки Чермянки вошли в состав уникальной природной территории - «Парк Яуза», создание которого сейчас ведется в городе.

«По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы, - подчеркнул заместитель мэра. - А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего».