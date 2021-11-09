Назван топ-10 популярных российских городов для зимнего отдыха семей с детьми

Назван топ-10 самых популярных городов в России для отдыха с детьми. Фото: Оксана БРОВАЧ

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 самых популярных городов для семейного отдыха с детьми. По данным ресурса, туристы с детьми предпочитают зимой планировать поездки для отдыха на 3-6 суток и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки.

Чаще всего зимой семьи с детьми едут отдыхать в Ялту, Сочи и Санкт-Петербург. Популярны для зимнего отпуска или уикэнда с детьми Москва, Великий Устюг и Пятигорск. Также в десятку популярных мест вошли Шерегеш, Лахденпохья, Калининград и Осташков.

Дешевле всего жилье для семьи с детьми в период с 1 декабря по 28 февраля обойдется в Калининграде, а самые дорогие съемные квартиры – в Осташкове.

Тем временем на kp.ru сообщается, что российские власти обсуждают возможность запуска системы QR-кодов в самолетах и поездах. Отмечается, что такое решение может быть принято, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.