Россияне сидят в соцсетях по 58 минут в день

Подсчитано, сколько времени россияне проводят в социальных сетях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, сколько времени россияне проводят в социальных сетях. Оказалось, что в среднем пользователь, имеющий аккаунты в соцсетях, проводит в них 58 минут в день.

Каждый день в социальные сети заходят чуть меньше половины россиян – 49 процентов. В среднем российский пользователь заводит аккаунты в трех соцсетях, а 27 процентов ими вообще не пользуются.

Активничают в соцсетях как молодежь, так и старшие поколения. На это приходится более четверти (26 процентов) всего времени использования интернета.

- Это объясняется тем, что сегодня соцсети - многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры и другие, - объяснила представитель компании Ирина Суанова.

Большинство пользователей предпочитают заходить в социальные сети с мобильных устройств и предпочитают Вконтакте, Instagram и TikTok. У этих сетей наибольший суточный охват.

Ранее на kp.ru рассказывалось о последних нововведениях Вконтакте, которые позволяют сильнее адаптируется под каждого пользователя.