Россияне сидят в соцсетях по 58 минут в день

Подсчитано, сколько времени россияне проводят в социальных сетях.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Исследовательская компания Mediascope подсчитала, сколько времени россияне проводят в социальных сетях. Оказалось, что в среднем пользователь, имеющий аккаунты в соцсетях, проводит в них 58 минут в день.
Каждый день в социальные сети заходят чуть меньше половины россиян – 49 процентов. В среднем российский пользователь заводит аккаунты в трех соцсетях, а 27 процентов ими вообще не пользуются.
Активничают в соцсетях как молодежь, так и старшие поколения. На это приходится более четверти (26 процентов) всего времени использования интернета.
- Это объясняется тем, что сегодня соцсети - многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры и другие, - объяснила представитель компании Ирина Суанова.
Большинство пользователей предпочитают заходить в социальные сети с мобильных устройств и предпочитают Вконтакте, Instagram и TikTok. У этих сетей наибольший суточный охват.
Ранее на kp.ru рассказывалось о последних нововведениях Вконтакте, которые позволяют сильнее адаптируется под каждого пользователя.