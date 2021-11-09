Кличко заявил, что не обещал сломать ногу Зеленскому после неудачной шутки

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он собирался сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в «Квартале 95».

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь», - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отметив, что максимум, что у него получалось в карьере - «совершенно случайно ломать носы».

Кроме того, мэр Киева заявил, что основанная Зеленским студия «Квартал 95» намеренно показывает его в образе недалекого человека. По его словам, при помощи подобных шуток она работает на понижение его политического рейтинга, а также зачистку электорального поля. «Когда-нибудь придет время - я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно», - заявил градоначальник.

Юмор студии Кличко назвал неинтересным, а их шутки «ниже плинтуса». «Ну на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие», - добавил он.

Напомним, студия «Квартал 95» производит сериалы, фильмы, а также юмористические передачи. Зеленский, который является основателем студии, ранее сообщил, что вышел из бизнеса, поскольку был избран на пост президента.