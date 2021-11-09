Фонд президентских грантов определил сто лучших проектов, реализованных в 2020 году

Итоги реализации проектов были подведены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Фото предоставлено Фондом президентских грантов.

Фонд президентских грантов выбрал сто лучших проектов, реализованных до конца 2020 года при его поддержке. Результаты исследования опубликованы в открытом доступе на портале оценка.гранты.рф. Эксперты оценили более 4000 проектов, реализованных в этом году при поддержке Фонда президентских грантов.

В оценке участвовали профильные специалисты, представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат. Мнения о проектах коллег высказывали и сами грантополучатели, а также неравнодушные жители страны. Общее число оценок превысило 28 тысяч, было высказано 8 тысяч комментариев. На основе проведенного исследования были выбраны 100 лучших практик – на сайте они отмечены специальным значком «топ-100».

Итоги реализации проектов были подведены 9 ноября на заседании Координационного комитета, которое в режиме видеосвязи провел первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Согласно оценкам экспертов каждый проект получил соответствующий статус. Из 4 тысяч инициатив были успешно реализованы 79%, удовлетворительную оценку получили около 17%. Примерно 3% проектов были оценены как неудовлетворительно реализованные, и меньше 1% не были реализованы. Эксперты отметили, что в большинстве случаев осуществить задуманное на должном уровне или запустить проект участникам конкурса помешала пандемия коронавируса.

Координационный комитет также рассмотрел порядок софинансирования поддержки на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций в российских регионах в 2022 году. Предполагается, что в следующем году субъекты РФ смогут запрашивать у Фонда президентских грантов необходимые суммы в пределах их собственного объема финансирования конкурсной поддержки НКО. При распределении средств будет учитываться уровень организации проведения конкурсов в каждом конкретном регионе в 2021 году. Подать заявку на софинансирование регионы смогут с 1 декабря.

Схема софинансирования фондом региональных грантовых конкурсов была впервые опробована в этом году. Благодаря ей 74 российских региона получили поддержку на проведение грантовых конкурсов. В 54 субъектах РФ конкурсы уже прошли, еще в 20 итоги подведут до конца года. Всего на поддержку регионов было направлено 1,5 миллиарда рублей.