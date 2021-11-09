Сенаторы США призвали Байдена запретить экспорт нефти

Джо Байден Фото: REUTERS

Группа из 11 сенаторов-демократов написала письмо президенту США Джо Байдена с призывом ввести запрет на экспорт сырой нефти и использование национального резерва, утверждая, что такая мера поможет сдержать рост розничных цен на топливо и газ.

«Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти... чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев», - говорится в письме американскому лидеру.

В росте цен сенаторы обвинили Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК), которая, как они утверждают, «намеренно манипулирует ценами на газ», ограничивая поставки черного золота. ОПЕК винят и в удорожание бензина, указывая на ее безучастность к призывам увеличить добычу.

Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил, что американский лидер рассматривает различные варианты действий в связи с тем, что ОПЕК принял решение не повышать уровень нефтедобычи. По его словам, глава Белого дома может задействовать стратегический нефтяной резерв.