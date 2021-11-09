Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом во всей России

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усилены по всей России. Такое заявление во вторник, 9 ноября, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив также наращивания объемы тестирования на COVID-19.

«По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом. Это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию», - сказал глава российского правительства в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мишустин заявил, что на сегодняшний день работают уже более тысячи лабораторий, где производится тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, сегодня, 9 ноября, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в стране, а также назвал регионы, где наблюдается наиболее высокие темпы вакцинации от COVID-19.