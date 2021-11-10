Всего несколько кликов. Купить недвижимость у города стало легче

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Благодаря онлайн-продажам городского имущества в столице инвесторы приватизировали в два с половиной раза больше объектов нежилой недвижимости, чем за весь 2019 год, и увеличили тот же показатель на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Единственной сохранившейся при покупке столичной собственности оффлайн-процедурой осталась передача ключей.

«Весь процесс продажи городской нежилой недвижимости был переведен в электронный вид в январе 2020 года, - отметил заммэра. - Это способствовало увеличению активности инвесторов. В 2019 году, когда действовала прежняя схема реализации, было заключено 484 договора купли-продажи на 4 миллиарда рублей. В 2020 году, несмотря на пандемию и определенный спад экономической активности, город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 миллиарда рублей. За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году и на 35% больше, чем в 2020 году».

Раньше инвестору, чтобы оформить сделку купли-продажи, нужно было пройти 11 долгих и энергозатратных шагов. А с января 2020 года в «цифру» полностью переведен весь процесс реализации городской нежилой недвижимости. Сейчас победителю торгов в электронной форме нужно сделать всего несколько кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы и на сайте Росреестра - для подписания договора купли-продажи, подписания акта приема (передачи) и подачи заявления на государственную регистрацию права.

«В 2021 году наибольшим спросом у покупателей столичной недвижимости пользовались машино-места, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - По ним заключили 810 договоров купли-продажи на сумму свыше 355 миллионов рублей, по нежилым помещениям – 399 договоров на почти 5 миллиардов рублей».

Подробнее о лотовой документации и процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Условия продажи и участия в торгах - также на сайте «Единой электронной торговой площадки».