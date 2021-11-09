Автоэксперт дал совет, когда нужно "переобувать" резину Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая декада ноября осталась позади, а это значит, что до зимы совсем мало времени. Автомобилисты стоят в очередях на шиномонтаж, чтобы поскорее заменить летнюю резину на зимнюю.

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал совет автовладельцам, когда самый оптимальный срок замены резины.

Специалист советует не привязываться в этом вопросе к конкретным датам, а ориентироваться на погоду.

-Все зависит от того климата, где находится автомобилист. Некоторые шинники говорят, что нужно менять летнюю резину на зимнюю при среднесуточной температуре +5...+7 °С, — комментирует эксперт RT.

По его мнению, нужно менять шины по обстоятельствам. Главное, чтобы на дороге было безопасно.

- Нужно помнить, что гололед образуется там, где машины не ездят, не разогревается шинами асфальт. Ты выезжаешь из двора, на перекрестке там может быть ледок... Наледь может быть и на мосту, - отметил Вячеслав Субботин.

Синоптики предупреждают, что погода в регионе начнется меняться и с каждым днем будет все отчетливее ощущаться зима. Так что с вопросом замены резины не стоит затягивать, сообщает РИАМО.

Тем временем аналитики вычислили, что цены на зимние автомобильные шины в 2021 году выросли на 25% и выше, хотя сезон замены еще не начался, сообщает телеканал "360".