Глава Pfizer считает, что ревакцинацию от коронавируса потребуется проводить ежегодно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции, вероятно, потребуется ежегодно. Такое мнение высказал генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты», - отметил он, но указал, указал, что вопрос в том, как долго он будет сохраняться.

Глава Pfizer уточнил, что согласно имеющимся данным, защита от коронавирусной инфекции снижается «в течение шести месяцев после второй прививки». «Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки», - отметил он, добавив, что защита от COVID-19 после ревакцинации, похоже, продлится год.

Бурла также сообщил, что в данном вопросе пока нет четкой определенности, а новые данные исследований могут изменить эти оценки. Он призвал «подождать и последить». «Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация», - заявил глава Pfizer.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев предупредил, что слишком частая ревакцинация может привести к обратному эффекту и вызвать иммунологический паралич, уточнив, что ревакцинироваться рекомендуется минимум через полгода после последней прививки.