Вашингтон призвал Тбилиси оказать Саакашвили медицинскую и психологическую помощь

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Вашингтон призвал немедленно Тбилиси оказать арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили медицинскую и психологическую помощь. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы призываем правительство Грузии немедленно предпринять шаги, чтобы неотложные потребности господина Саакашвили в психологической и медицинской помощи были удовлетворены», - сказал пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства журналистам на брифинге.

Нед Прайс добавил, что озвученная адвокатом Саакашвили информация о том, что его избили в тюремной больнице, «вызывает обеспокоенность относительно условий его содержания под стражей».

«США призывают правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо, с достоинством и в соответствии с международными стандартами и грузинскими законами», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне заключенный политик передал своему адвокату письмо, в котором Саакашвили утверждает, что его избили в тюремной больнице. Кроме того, заключенный сообщил, что он отказывается от лечения, не принимает назначенные ему препараты и продолжает голодовку.