Совфед рассмотрит запрет привлекать родителей с детьми до 14 лет к работе по ночам

Совет Федерации рассмотрит законы о дополнительных гарантиях трудовых прав работников с детьми Фото: REUTERS

На заседании в среду, 10 ноября, Совет Федерации рассмотрит законы о дополнительных гарантиях трудовых прав работников с детьми, а также тех, кто ухаживает за инвалидами I группы.

В частности, члены Совфеда обсудят законопроект, предлагающий увеличить возраст детей, при котором одиноких родителей не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе или работе по ночам, до 14 лет. Это относится и к полным семьям, если один из родителей работает вахтовым методом, а также касается работников, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему из них не исполнится 14.

Кроме того, Совет Федерации в среду будет рассматривать закон, который включает работников, ухаживающих за инвалидами I группы, в круг лиц, имеющих право на ежегодный дополнительный отпуск (без сохранения заработной платы) в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, передает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пособие на детей до 16 лет в 2021 году

Разбираемся с экспертами, что представляет собой пособие на детей до 16 лет в России, как его оформить, где и кому можно получить (подробности).