Гинцбург: Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения больных коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

В России разрабатывают препарат из антител для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», - сказал ученый.

Гинцбург добавил, что клинические испытания нового препарата начнутся совсем скоро – в январе 2022 года.

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех – четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», - сказал глава Центра имени Гамалеи в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Александр Гинцбург рассказал, что иммунизация российской вакциной «Спутник V» и ревакцинация назальной вакциной должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.