Режим ЧП в приграничных с Белоруссией районах Литвы вступил в силу

Вступил в силу режим чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах Литвы Фото: REUTERS

В ночь на среду, 10 ноября, в приграничных с Белоруссией районах Литвы вступил в силу режим чрезвычайного положения, объявленный накануне из-за обострившейся ситуации с нелегальными мигрантами. Он начал действовать ровно в полночь по местному времени (01:00 мск).

Режим ЧП пока введен литовскими властями на один месяц, он действует в пограничной зоне и на расстоянии пяти километров от нее вглубь территории республики, а также в местах размещения беженцев из стран Азии и Африки, которые попали в Литву через белорусскую границу.

В районах действия чрезвычайного положения можно будет въехать только по специальным пропускам, это правило не распространяется только на местных жителей, там также запрещено собираться в группы. А мигрантам, получившим крышу над головой в центрах приема беженцев, запрещено пользоваться телефонами и интернетом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 ноября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что в районах, граничащих с Белоруссией, будет введен режим ЧП. Ранее сообщалось, что из-за наплыва нелегальных мигрантов на границу с Белоруссией и Польшей могут быть направлены дополнительные подразделения литовских военнослужащих в полной боевой готовности.

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