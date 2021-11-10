Пентагон предупредил об опасности кризиса на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе, заявил руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби.

Он отметил, что американское военное ведомство полностью согласно с мнением госдепартамента, возложившего ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на власти Белоруссии, и вместе с коллегами из госдепа тоже призывает «немедленно прекратить эти неприемлемые действия».

«Мы в целом обеспокоены этими действиями, мы учитываем потенциально дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом», - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты «должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров», но Варшава пока не запрашивала у Вашингтона военной помощи в связи с происходящим.

«Мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до того уровня, когда могут произойти просчет и конфликт», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы республики.

Ранее президент страны Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии, отметив, что это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.

Этой ночью польские СМИ сообщили, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться на польскую территорию.

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