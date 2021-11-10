При стрельбе в США погибли два человека, трое ранены

Случаи стрельбы в США – не редкость Фото: REUTERS

Во вторник, 9 ноября, в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота) погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, сообщает местное издание Dakota News Now.

По его данным, полиция уже задержала подозреваемого, его личность пока не раскрывается. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия, офис окружного шерифа и следователи опрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства случившегося.

Один из пострадавших доставлен в больницу с серьезными ранениями, двоим оказали медицинскую помощь на месте, они в госпитализации не нуждались.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, сайт kp.ru писал о стрельбе на домашней вечеринке в Калифорнии. Это случилось в середине октября в городе Уиттьер, тогда трое подростков получили тяжелые ранения. Раненых доставили в больницу, все были в критическом состоянии, причем самому младшему из них 15 лет, старшему – 19.