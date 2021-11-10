Пекин заявил, что визит сенаторов США на Тайвань дестабилизирует ситуацию в регионе

Официальный Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией КНР Фото: REUTERS

Визит американских сенаторов в Тайбэй может привести к ухудшению ситуации в Тайваньском проливе. Об этом в среду, 10 ноября, заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

По ее словам, официальный Пекин настаивает на том, чтобы члены прибывшей на Тайвань делегации США «соблюдали принцип «одного Китая» и китайско-американские договоренности».

«Не нужно посылать неверный сигнал тайваньским сепаратистам, в противном случае это может негативно отразиться на мире и стабильности в Тайваньском проливе, еще больше ухудшит ситуацию», - предупредила Чжу Фэнлянь.

Официальный представитель канцелярии добавила, что китайские власти намерены твердо отстаивать национальные интересы, суверенитет и территориальную целостность КНР, а также «выступают решительно против любых официальных контактов США с Тайванем», передает ТАСС.

Во вторник в Тайбэй прибыл американский военно-транспортный самолет с группой сенаторов и конгрессменов на борту.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад республиканцы в конгрессе США предложили ежегодно выделять в качестве военной помощи Тайваню два миллиарда долларов.