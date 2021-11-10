Что произошло в ночь на 10 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 10 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 10 ноября 2021 года. Этой ночью польские СМИ со ссылкой на пограничную охрану в городе Белосток сообщили, что большому числу нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Белоруссии. По их данным, «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», прорвали ограждение на границе в районе Крынок и Беловежи.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Минск «раскручивает опасную спираль эскалации» отношений с Евросоюзом, и пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной «гибридной атаке» со стороны Белоруссии на границе, отметив, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.

В МИД России призвали Запад «не делать вид», что происходящее на белорусско-польской границе – это «некая гибридная операция» президента Белоруссии при поддержке Москвы, и не снимать с себя ответственность.

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, «откуда ноги растут»: из «той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал».

Тем временем газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент России Владимир Путин может лично встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале 2022 года, а в этом году лидеры двух стран проведут переговоры в онлайн-формате.

К слову, сам же Байден, выступая на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии, заявил, будто лидеры России и Китая «давали ему понять», что сомневаются в эффективности демократических систем.

В России разрабатывают препарат из антител для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также пояснил, что назальная вакцина в виде спрея для носа против коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой.

Заболеваемость коронавирусом в нашей стране начнет снижаться через две-три недели, а в течение ближайших семи дней стремительный рост цифр остановится – ситуация с «ковидом» выйдет на плато, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заражения коронавирусом, 9 ноября из-за «ковида» умерли 1 211 человек. Молекулярный биолог член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал сайту kp.ru, как будет дальше развиваться пандемия.

Он подчеркнул, что «прежде всего, причина высокой заболеваемости и большого числа смертей – это недостаточный уровень вакцинации, низкая степень защиты населения от инфекции». Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал главные причины новой вспышки коронавируса в стране.

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