Россия призвала ООН вмешаться в ситуацию с выдачей виз США

РФ призвала ООН вмешаться в ситуацию с выдачей американских виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призвала генсека ООН начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей виз США дипломатам. Об этом рассказал российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко.

Он напомнил, что сотрудникам постпредства России при ООН и делегатам из Москвы регулярно отказывают в выдаче виз. Некоторые дипломаты не могут въехать в США по несколько лет. Это фактически равносильно объявлению их «нежелательными лицами», считает Леонидченко.

- Несмотря на рекомендации Комитета и Генассамблеи, проблемы, с которыми столкнулась наша делегация, до сих пор не решены. Мы слышим о контактах Секретариата с американскими властями в Вашингтоне, но не видим конкретных результатов, — сказал Леонидченко.

Ранее советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев сообщил, что российские дипломаты ведут переговоры с коллегами из госдепартамента США, чтобы решить проблему с выдачей американских виз в Москве, и шанс договориться о возобновлении приема заявок и оформления виз существует. Он подчеркнул, что российская сторона «готова разговаривать и находить компромиссы», «учитывать мнения и слышать партнеров», однако Москва ожидает такого же подхода и от коллег в Штатах.