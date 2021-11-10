В Германии заявили, что Берлину придется «заморозить» «Северный поток — 2»

Немецкий журналист заявил, что Берлину придется «заморозить» «Северный поток — 2» Фото: REUTERS

Обозреватель немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус выразил мнение, что новому правительству ФРГ придется «заморозить» трубопровод «Северный поток — 2».

- Допуск газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему, — пишет автор.

По мнению Корнелиуса, справиться с газопроводом можно, разделив владельца газа и оператора сети. Также он считает, что немецким властям придется «заморозить» проект ради политических целей.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы. Премьер-министр подчеркнул, что стране нужна разумная стратегия обеспечения энергоснабжения накануне выхода из угольной и атомной энергетики. В текущих условиях, отметил Зёдер, Баварии все больше недостает ресурсов и в связи с этим растет необходимость в надежном источнике газа - газопроводе «Северный поток – 2».