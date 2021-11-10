В отношении ТНТ возбудили административное дело после поцелуя двух мужчин в кадре

Административное дело против ТНТ возбудили после поцелуя двух мужчин в кадре. Фото: скриншот видео

Депутат Государственной думы Михаил Романов сообщил, что в отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело после поцелуя двух мужчин на шоу «Игра».

Как рассказал парламентарий, ему часто приходят сообщения о сомнительном контенте. В частности, сцене во время шоу, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

- Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), — цитирует депутата ТАСС.

Романов выразил надежду, что ситуация станет примером для других телеканалов, которые будут требовательнее по отношению к своему контенту.

Ранее на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием российского певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В карточке на сайте суда говорится, что заседание запланировано на 17 ноября. «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей. Пресс-служба телеканала отказалась комментировать ситуацию.