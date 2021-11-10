Фумио Кисида переизбран премьер-министром Японии

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Депутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.

За Кисиду отдали голоса депутаты ЛДП партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате.

Отметим, что голосование продолжается в верхней палате, однако при выборах премьера нижняя палата имеет приоритет. Кроме того, в верхней палате правящая партия имеет большинство мест.

Кисида занял пост японского премьера в начале октября. Его переизбрание — это формальная процедура после выборов в нижнюю палату парламента.

Напомним, новым министром иностранных дел Японии станет Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра образования страны. Такое кадровое решение принял Фумио Кисида. Ёсимаса Хаяси работает в правительстве Страны восходящего солнца свыше десяти лет, за это время успел возглавить три японских министерства, а должность министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства занимал дважды: с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года и с февраля по октябрь 2015-го.