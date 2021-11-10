Польские силовики избили пересекших границу с Белоруссией мигрантов

Силовики Польши избили пересекших границу с Белоруссией мигрантов Фото: REUTERS

Белорусский погранкомитет сообщил об избитых польскими силовиками мигрантах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

- Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия, — гласит текст сообщения.

По словам пострадавших, их задержали на территории Польши, где они собирались просить предоставить статус беженца. У мигрантов было зафиксировано множество травм, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи. Пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович рассказала местной радиостанции, что в обоих случаях дошло до силового вторжения, нелегалы взяли штурмом и разломали ограждения. По его словам, некоторых мигрантов удалось вернуть на белорусскую строну, остальные скрылись на польской территории, их разыскивают.