В Госдуме призвали запретить автосалонам навязывать покупателю допоборудование Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили разобраться с проблемой навязывания дополнительного оборудования на авторынке. Эта практика знакома каждому, кто покупал машину в автосалоне. Часто допопции могут стоить десятки тысяч рублей это, по мнению депутата Ивана Сухарева, несправедливо.

Парламентарий предложил проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей.

Он обратился к главам Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора.

Законодатель отмечает, что депутатам поступает очень много жалоб от людей, которые рассказывают, что автодилеры буквально принуждают оплачивать дополнительное оборудование и услуги при покупке автомобилей.

Все это нарушает положения Федерального закона «О защите прав потребителей». В документе сказано, что нельзя продавать какой-либо товар при ставя обязательным условием покупку сопутствующих. Это ущемляет права потребителя.

Учитывая данный факт, парламентарий призывает ведомства проверить обоснованность повышения цен дилерами путем навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей.

Депутат также не исключает наличие определенного говора продавцов.

- Также провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен, - цитирует Rt текст обращения.

Юристы поддерживают предложение парламентария. Часто на сайте автосалона или при обсуждении по телефону цена на машину оказывается гораздо привлекательней, чем та, которую называет менеджер при личной встрече. Выбор у клиента невелик: либо покупать понравившейся автомобиль на месте с обязательным дополнительным оборудованием и услугами, либо ждать неопределенное время «голую» машину, пишет газета "Известия".

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов вовсе советует отправляться за покупкой авто со знакомым юристом. Ведь случаи встречаются самые разные. Порой покупателю обещают обещают дать скидку, только если он застрахуется строго в определенной фирме или оформит кредит в конкретном банке.

- В этом случае скажите, что готовы, но сами выберете компанию и банк. А навязывать страхование здоровья вовсе не имеют права. Помните: у каждого покупателя должен быть выбор, и он по закону обеспечен, - комментирует ФАН Солдунов.