Депутат Авксентьева показала цены в буфете Госдумы

Сардана Авксентьева. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС

Депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева опубликовала в социальной сети Instagram видео из буфета в Госдуме.

В частности, она показала витрину буфета. На кадрах можно увидеть, что сосиски отварные стоят 72 рубля, азу с тушеным картофелем — 248 рублей, сырник из творога — 88 рублей, судак по-польски — 410 рублей.

- Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела, — объяснила парламентарий.

В 2015 году цены на готовые блюда в буфете и столовой Государственной Думы значительно поднялись. В частности, рост составил 25-30 %. Особенно заметен рост цен на салатах из буфета. А уж если в салате присутствует какое-нибудь мясо (например, язык), тут увеличение цены будет заметно невооруженным глазом. Также на четверть первоначальной стоимости подорожал и кофе. Связывают это с ростом цен на молоко. Помимо этого, в буфете выросла стоимость хлеба, лимона, пирожных. Из всех возможных продуктов рост цен не коснулся только сахара.