В нерабочие дни россияне занялись обустройством квартир Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты онлайн-ритейлера Lamoda и онлайн-сервиса услуг YouDo провели совместное исследование и выяснили, что спрос на категорию "дом" в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще. Об этом в среду, 10 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Заказчики занялись косметическим ремонтом - покраской стен, потолков, оклейкой стен обоями, заменой карнизов и штор, установкой люстр и светильников. Кроме того, на 9% вырос спрос на генеральную уборку, в том числе и уборку мусора после ремонта", - рассказали специалисты.

Отмечается, самыми покупаемыми товарами стали кухонные наборы полотенец, двуспальное постельное белье и постельное белье "евро" размера.

В компании Lamoda заметили, что за время нерабочих дней пользователи потратили на товары для дома на треть больше денег, чем за аналогичный период времени до него.

Ранее стало известно о выросшем спросе на умные часы. За первые три квартала 2021 года продажи в России увеличились более чем на 40%, передает ФАН.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за время нерабочих дней рост числа заболевших коронавирусной инфекцией снизился на 13%.

"Нерабочие дни позволили переломить ситуацию с распространением коронавируса. И очень правильно, что ряд регионов принял решение об их продлении", - цитирует политика телеканал "360"