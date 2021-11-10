Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров на ожиданиях роста поставок голубого топлива из России.

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 791,6 долларов за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» увеличились более чем в два раза. До этого они прерывались на несколько дней, хотя реверс углеводорода шел из Польши в Германию. Во вторник, 9 ноября, с 8 до 9 часов утра по московскому времени прокачка газа превысила 850 тысяч кубометров. Это почти в три раза больше, чем накануне вечером - 8 ноября объемы прокачки варьировались от 330 ло 365 тысяч кубов.

Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Ранее поставки по газопроводу прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Польши в Германию.