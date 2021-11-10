Россиянин задержан за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии Фото: REUTERS

Гражданина России задержали в Польше по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии.

«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», – сообщается на сайте Пограничной стражи Польши.

Как писал сайт kp.ru,ранее «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи. Пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович рассказала местной радиостанции, что в обоих случаях дошло до силового вторжения, нелегалы взяли штурмом и разломали ограждения. По его словам, некоторых мигрантов удалось вернуть на белорусскую строну, остальные скрылись на польской территории, их разыскивают.