Фрагмент китайского спутника Fengyun-1C близится с МКС 12 ноября 2021 Фото: пресс-служба Роскосмоса

Фрагмент китайского спутника Fengyun-1C приблизится к Международной космической станции 12 ноября 2021, рассказали журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

Сближение фрагмента спутник с МКС ожидается около 4 утра по московскому времени. Сейчас проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения, сообщили в госкорпорации.

Fengyun-1C - китайский метеорологический спутник. FY-1C серии Fengyun, находящийся на орбите высотой 865 километров, был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года объект космического мусора пролетел рядом с Международной космической станцией. Он прошел от станции на расстоянии 1,8 километра. Поскольку вероятность столкновения с МКС была нулевой, необходимости в проведении маневра уклонения не было.