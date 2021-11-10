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Здоровье10 ноября 2021 11:25

Клишас заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не противоречит Конституции

При этом сенатор подчеркнул, что реализовать это можно только через принятие соответствующего федерального закона
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не противоречит Конституции.

- Конституции это не противоречит, — цитирует политика РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнул, что реализовать это можно только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% россиян, объяснил специалист. При этом важность вакцинации необходимо разъяснять не только взрослым, но и детям, добавил эксперт.

Напомним, аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны и выяснили, что 59% работодателей организовали вакцинацию персонала от коронавируса. Отмечается, что работодатели, которые вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19.