Опрос: 30% россиян тратят на основные нужды до 20 тысяч рублей

Около 30% россиян тратят на основные нужды до 20 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты крупнейшей платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что около 30 процентов россиян ежемесячно тратят на покрытие основных нужд (питание, коммунальные услуги, бензин, транспорт и другое) до 20 тысяч рублей, еще 30 процентов - от 20 до 30 тысяч рублей, остальные 40 процентов - более 30 тысяч рублей. Об этом в среду, 10 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что текущий уровень расходов на покрытие основных нужд не устраивает 73% респондентов. Больше всего недовольных граждан в Ростовской области (85%), Краснодарском крае (84%) и Республике Татарстан (83%).

Эксперты подсчитывали, сколько россияне тратили в первую неделю ноября. Так, один россиянин в среднем потратил 5091 рубль. Ранее этот показатель составлял 5246 рублей, сообщает издание "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, что расходы почти половины российских семей на необходимые товары и услуги составляют от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Для трети россиян это 25-50% их бюджета, передает ОТР.