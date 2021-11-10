ФСБ задержала в Ялте украинского шпиона Фото: Архив "КП"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ялте местного жителя, шпионившего в пользу Украины.

Как сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в период с 2017 года по 2018 год задержанный собирал информацию, составляющую государственную тайну. Кроме прочего, в его распоряжении имелись сведения о сотрудниках ФСБ.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанный помещен под стражу.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года в Симферополе пресекли деятельность местного жителя, который собирал данные о полетах российской авиации. Информация предназначалась для передачи украинским спецслужбам.

Весной 2021 ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего данные для украинской разведки.