Алина Кабаева стала обладательницей премии Sport Movies & TV 2021

Алина Кабаева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей премии 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021. Церемония вручения наград прошла в итальянском городе «Милан», сообщает «КП-Спорт».

Россиянке вручили «Венок почета», отметив ее вклад в популяризации спорта, а также продвижении культурных и этических ценностей.

До этого обладателями этой премии становились Елена Исинбаева, Сергей Бубка, Майк Тайсон и Пеле.

Ранее в Интернет попали копии письма олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в адрес руководства Международной федерации художественной гимнастики (FIG). В нем именитая спортсменка призывает президента организации Моринари Ватанабэ раскрыть детали скандального судейства на Олимпийских играх-2020. Ранее в FIG всячески отказывались передавать России детальные судейские протоколы Токио-2020, где россиянки остались без «золота». Напомним, что победу в Токио судьи после долгой паузы отдали допустившей грубую ошибку израильтянке Линой Ашрам.