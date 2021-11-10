Сбой в работе приложения Альфа-Банка произошёл 10 ноября 2021 Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 10 ноября, жители страны столкнулись со сбоями в работе приложения банка Альфа-Банк. Большинство проблем связаны с работой мобильного банкинга.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, 55 процентов пользователей приложения банка сообщают о проблемах с работой мобильным банкингом, около 32 процентов не могут войти в приложение, и еще 13 процентов жалуются на проблемы с работой онлайн банкинга.

Предыдущие сбои в работе приложения Альфа-Банка были зарегистрированы в конце октября.

Ранее сегодня, 9 ноября, пользователи Билайн сообщили о сбоях в его работе. Сообщалось, что самый частые проблемы были связаны с работой мобильного телефона, а также отсутствием сигнала связи и работой мобильного интернета. Об этих проблемах сообщили от 20 до 40 процентов пользователей.