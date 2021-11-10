Совбез России выступил за постоянное присутствие ООН в Афганистане Фото: REUTERS

Постоянное присутствие Организации объединенных наций в Афганистане должно быть сохранено, заявили в Совете безопасности России по итогам многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Нью-Дели.

Участники консультаций отметили важность обеспечения прав женщин, детей и национальных меньшинств в Афганистане. Как подчеркнули в Совбезе РФ, обязательным условием урегулирования ситуации в стране является создание инклюзивного правительства

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал радикальное движение «Талибан»* сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил.

Напомним, представитель талибов* на встрече с российским МИД в Москве заявил, что сформированное боевиками правительство не является окончательным. Он анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве.

*Запрещенная в России террористическая организация