Захарова заявила, что обвинения Польши в сторону РФ по миграционному кризису переходят границы

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису на границе в Белоруссией переходят границы. Она назвала подобные высказывания удивительными.

- Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать, — сказала Захарова в эфире Соловьев Live.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи.