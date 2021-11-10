Видео задержания украинского шпиона в Крыму опубликовала ФСБ Фото: Мария ЛЕНЦ

Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись задержания жителя Ялты, шпионившего в интересах украинской разведки.

Как видно на кадрах, задержание шпиона произошло у него в квартире. Сотрудники ФСБ заявляют задержанному о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела и спрашивают у него о наличии запрещенных предметов.

После задержания и обысков мужчину посадили в машину и отвезли в отделение ФСБ.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 10 ноября, в Ялте сотрудники ФСБ задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины. Как сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в период с 2017 года по 2018 год задержанный собирал информацию, составляющую государственную тайну. Кроме прочего, в его распоряжении имелись сведения о сотрудниках ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанный помещен под стражу.