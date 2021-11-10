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Общество10 ноября 2021 12:42

Спрос на авиабилеты на Багамы из России вырос на 206,5 процента

Средняя стоимость перелета в ближайшие две недели составляет 27,3 тысячи рублей для одного человека
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Спрос на авиабилеты на Багамы из России вырос на 206,5 процента

Спрос на авиабилеты на Багамы из России вырос на 206,5 процента

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales рассказали, что после объявления о возобновлении авиасообщения с 10 странами количество поисковых запросов на перелеты на Багамы резко возросло на 206,5 процента. Об этом в среду, 10 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

В настоящее время Багамы принимают туристов только с отрицательными результатами ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за пять дней до прибытия. Средняя стоимость перелета в ближайшие две недели составляет 27,3 тысячи рублей для одного человека.

Ранее стало известно, что с 9 ноября 2021 года Россия возобновила ранее приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с девятью странами - Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Ираном, Оманом, Тунисом, Таиландом и Багамскими островами, сообщает Life.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу.

"Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе всё-таки правительственного штаба, правительственной комиссии", - цитирует политика RT.