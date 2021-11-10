В Польше предложили ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса

Польский депутат предложил ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса Фото: REUTERS

Депутат сейма (парламента) Польши Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

- Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций. Польша не может позволить ЕС сесть за стол с (президентом России Владимиром) Путиным - в это играют Берлин и Вена, — написал парламентарий в социальной сети Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису переходят границы. Она назвала подобные высказывания удивительными.