Пресс-конференция Владимира Путина пройдет в очном формате

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конфренция президента России Владимира Путина пройдет в очном формате. О сроках проведения мероприятия будет объявлено позже.

- Ежегодная пресс-конференция будет. Мы готовимся к тому, что в очном формате... О сроках мы вас проинформируем, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, пресс-конференция также является ежегодным мероприятием, которое глава государства проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (с 2008 по 2012 год).

Ранее Владимир Путин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уияльмом Бернсом. Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, Путин обсудил с главой ЦРУ двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике и обменялся мнениями по региональным конфликтам и вопросам кибербезопасности.