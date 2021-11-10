Песков назвал "попыткой удушения" Минска возможное решение закрыть белорусско-польскую границу

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможное решение о закрытии польско-белорусской границы приведет к ухудшению ситуации в Белоруссии. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобные решения будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как попытки удушения Белоруссии», - заявил представитель Кремля, отметив, что в Москве глубоко обеспокоены ростом напряженности на белорусско-польской границе.

Песков указал на то, что напряженность на польско-белорусской границе нарастает, а де-факто это проблема с людьми. «Несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, которые требуют убежища в европейских странах», - заявил пресс-секретарь президента.

«Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев - обеспечение их интересов, безопасности, исходя из гуманитарных соображений», - добавил он.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает миграционный кризис «жесткой атакой» на целостность границ республики. Президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии. По его словам, это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.