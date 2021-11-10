Песков назвал неприемлемыми заявления Польши о причастности России к миграционному кризису

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными и неприемлемыми обвинения Польши о причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией.

- Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в адрес России переходят границы. Она назвала подобные высказывания удивительными.

Напомним, депутат сейма (парламента) Польши Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса. По мнению парламентарий, республика должна требовать введения рестрикций от Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.