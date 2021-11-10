Космонавт рассказал, что МКС часто приходится уворачиваться от космического мусора Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космонавт Денис Ефремов в беседе с телеканалом "360" рассказал, что международной космической станции время от времени приходится уворачиваться от космического мусора.

"МКС довольно часто совершает маневры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих маневров, тем опаснее это все и сложнее", - рассказал он.

Ефремов добавил, что космического мусора становится больше.

"В любом случае там остаются какие-то компоненты от ракет и старые спутники. Тем более если это какой-то результат тех же экспериментов, например, китайских, по уничтожению спутников", - резюмировал космонавт.

Ранее стало известно, специалисты "Роскосмоса" изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией. По их мнению, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября около 04:00 по московскому времени, передает RT.

ФАН рассказывал, что российские ученые разработали способ очистки орбит от мусора. Разработчики предлагают выводить на орбиту космический аппарат, который сможет сближаться с космическим аппаратом, вступать с ним в физический контакт и сводить с орбиты.