Лавров надеется, что лидеры ЕС не будут конфликтовать с Россией из-за миграционного кризиса

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что лидеры Евросоюза не будут конфликтовать с РФ на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

- Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны.

Напомним, депутат сейма (парламента) Польши Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса. По мнению парламентарий, республика должна требовать введения рестрикций от Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.