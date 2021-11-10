Польские власти не уведомляли Россию о задержании гражданина страны

Польские власти не уведомляли российскую сторону о задержании гражданина России Фото: REUTERS

В российском посольстве заявили, что польские власти пока не уведомляли российскую сторону о задержании гражданина России по обвинению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом в среду, 10 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru

Согласно договоренностям 1992 года, у польской стороны есть трое суток, чтобы уведомить посольство о задержании россиянина. Отмечается, что российское диппредставительство пока не обращалось к Польше за разъяснениями.

Напомним, польская погранохрана за сутки предотвратила 599 попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии, за помощь беженцам задержали трёх человек, в том числе россиянина, сообщает Life.ru.

Ранее "две крупные группы мигрантов", каждая из которых состоит из "по меньшей мере нескольких десятков человек", проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи.